Навстречу солнцу: Наталья Рудова в сорочке без пуш-ап позировала перед камерой

Актриса из сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова регулярно ведет свои соцсети и старается не пропадать из них надолго. С поклонниками она разделяет и радость, и печаль, рассказывает о закулисье работы и кастингах. Даже такой повод, как солнце в столице, тоже находит в ней желание поделиться.

Накануне красавица обрадовалась выглянувшему солнышку и поспешила сфотографироваться в его ослепляющих лучиках. Она даже не стала наряжаться — как была в сорочке после душа, так и предстала перед камерой для селфи. «Когда солнце», — показала себя красавица.

На фото поклонники увидели не только залитую солнышком любимицу, но и ее декольте без пуш-ап — Рудова редко носит белье, поэтому вряд ли кого-то смогла удивить.