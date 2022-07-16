Навредившие: Фадеев составил необычный список, который возглавил Галкин

Музыкальный критик Александр Фадеев составил список артистов, которые больше всего навредили России. «Вредителями» он называет тех, кто несколько месяцев назад, с наступлением определенных мировых событий, уехали из России и льют на нее грязь.
Возглавил список Максим Галкин, который в эти дни находится в Юрмале. А четыре месяца назад он уехал в Израиль, где успел дать серию концертов в разных городах и негативно высказаться против России.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Второе место, по мнению Фадеева, занимает Чулпан Хаматова, которая перебралась в Латвию. Она тоже раздавала нелицеприятные интервью местным СМИ. И закрывает тройку «вредителей» Андрей Макаревич. Теперь он живет в Израиле.