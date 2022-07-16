Навредившие: Фадеев составил необычный список, который возглавил Галкин

Музыкальный критик Александр Фадеев составил список артистов, которые больше всего навредили России. «Вредителями» он называет тех, кто несколько месяцев назад, с наступлением определенных мировых событий, уехали из России и льют на нее грязь.

Возглавил список Максим Галкин, который в эти дни находится в Юрмале. А четыре месяца назад он уехал в Израиль, где успел дать серию концертов в разных городах и негативно высказаться против России.