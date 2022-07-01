Навка в трендовых мюлях с каблуком-рюмочкой козырнула в платье миди, которое надевала в Дубае

Татьяна Навка знает толк в моде. При этом, как и Кейт Миддлтон, не видит смысла тратить большие суммы на свой гардероб.

К примеру, герцогиня Кембриджская позволяла себе появляться на публике в платье из «сундука». А будучи беременной, в целях экономии средств, жена принца Уильяма и вовсе перешила пуговицы на своем пальто, чтобы не покупать новый тренч. Такая бережливость приятно удивила подданных Елизаветы II.

Вот и Татьяна Навка дважды покрасовалась в одном и том же наряде. Легкое платье миди приталенного кроя со струящейся юбкой фигуристка надевала еще в декабре, во время отпуска в Дубае. В точно таком же наряде олимпийская чемпионка в танцах на льду появилась на вечеринке поп-короля сцены Филиппа Киркорова по случаю дня рождения его сына Мартина.