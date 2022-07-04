Навка в трендовых брюках палаццо сбросила босоножки на речном круизе

Татьяна Навка, хотя давно покинула большой спорт, старается поддерживать фигуру в тонусе. В своем микроблоге олимпийская чемпионка в танцах на льду делилась видеороликом утренней тренировки, показав самые действенные упражнения на растяжку, гибкость, прокачку мышц спины, ног и пресса.

Ну а на отдыхе жена Дмитрия Пескова охотно делится снимками, на которых видно, какой стройной фигурой она обладает. Так, уикенд Татьяна Навка провела на теплоходе. В речном круизе звездную маму сопровождала маленькая Надя.

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Фигуристка похвасталась своим ультрамодным летним аутфитом, примерив трендовые брюки палаццо, простую футболку и шляпку с широкими полями, за которой Татьяна спряталась от солнечных лучей. А вот босоножки спортсменка скинула, блеснув стройными щиколотками. Дочку фигуристка нарядила в морской костюмчик юнги.