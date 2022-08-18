Навка в роскошном мятном платье в облипку с объемными плечиками щегольнула ультратонкой талией на прогулке

Татьяна Навка, по мнению историка моды Александра Васильева, обладает безупречным вкусом. В звездном гардеробе олимпийской чемпионки в танцах на льду исключительно стильная одежда, представленная брендовыми марками. При этом дома фигуристку можно увидеть и в более комфортных, простых и уютных образах.

Каждый выход в свет Татьяна Навка продумывает до мелочей. Так, на прогулке жена Дмитрия Пескова покрасовалась в эффектном мятном платье с объемными плечиками. Наряд вырисовывал все формы спортсменки, идеально подчеркивая ультратонкую талию. Фигуристка сделала ставку на платье силуэтного кроя и не прогадала.

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