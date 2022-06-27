Навка в облегающем трико козырнула мускулатурой, стоя в планке на коврике для йоги

Татьяна Навка по-прежнему хороша собой. 47-летняя фигуристка поделилась с поклонниками свежими кадрами, засняв свою утреннюю тренировку. Все упражнения жена Дмитрия Пескова выполняла в усложненной подаче. Она не просто постояла в планке на коврике для йоги, но и технически проработала упражнение, добавив некоторые элементы. Так, спортсменка положила груз на поясницу, то поднимаясь, то опускаясь на локти, держа при этом ровную спину.

Навка щегольнула в облегающем трико, показав, как играет ее мускулатура. Фигуристка может похвастаться стройной фигурой на зависть сверстницам.