Навка в облегающем трико козырнула мускулатурой, стоя в планке на коврике для йоги

Татьяна Навка по-прежнему хороша собой. 47-летняя фигуристка поделилась с поклонниками свежими кадрами, засняв свою утреннюю тренировку. Все упражнения жена Дмитрия Пескова выполняла в усложненной подаче. Она не просто постояла в планке на коврике для йоги, но и технически проработала упражнение, добавив некоторые элементы. Так, спортсменка положила груз на поясницу, то поднимаясь, то опускаясь на локти, держа при этом ровную спину.
Навка щегольнула в облегающем трико, показав, как играет ее мускулатура. Фигуристка может похвастаться стройной фигурой на зависть сверстницам.
В арсенале олимпийской чемпионки еще много сложных упражнений на проработку мышц ног, рук, спины и пресса. Некоторые из них Татьяна Навка показала своим подписчикам, оставшись довольной таким продуктивным утром.
«Начинаем неделю правильно! Спорт снижает уровень стресса, активизирует энергию и помогает позитивнее смотреть на жизнь, даже если это утро понедельника!» — отметила фигуристка.
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