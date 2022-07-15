Навка в льняных брюках клеш и удлиненном жакете блеснула тонкой талией

Татьяна Навка слывет первой модницей и не зря! В ее звездном гардеробе только утонченные и элегантные вещи. На лето олимпийская чемпионка в танцах на льду выбирает сдержанные платья миди, стараясь скрывать коленки.

Кстати, этим советом с представительницами прекрасного пола делился еще историк моды Александр Васильев. Искусствовед дал понять, что длина миди и мидакси - беспроигрышный вариант.

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