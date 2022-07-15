Навка в льняных брюках клеш и удлиненном жакете блеснула тонкой талией

Татьяна Навка слывет первой модницей и не зря! В ее звездном гардеробе только утонченные и элегантные вещи. На лето олимпийская чемпионка в танцах на льду выбирает сдержанные платья миди, стараясь скрывать коленки.
Кстати, этим советом с представительницами прекрасного пола делился еще историк моды Александр Васильев. Искусствовед дал понять, что длина миди и мидакси - беспроигрышный вариант.
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Татьяна Навка в льняном костюме под фламинго примерила брюки клеш. Фото: личный архив
В арсенале Татьяны Навка есть и ультрамодный брючный льняной костюм под фламинго. Так, на прогулке по Санкт-Петербургу фигуристка покрасовалась в брюках клеш и элегантном жакете. Изюминкой образа стали белый топ на бретельках и остроносые лодочки. Кстати, монохромные костюмы - хил лета. Фигуристка сделала акцент на тонкой талии, подчеркнув ее брюками с высокой посадкой. Модницы, берите на заметку!