Навка в джинсовом комбинезоне с кюлотами щегольнула в остроносых туфлях — хите лета

Татьяна Навка в свои 47 лет может похвастаться точеной фигурой на зависть моделям дома Chanel. Поддерживать себя в форме олимпийской чемпионке в танцах на льду помогает йога, ежедневные занятия спортом и силовые тренировки. Иногда фигуристка делится в личном микроблоге кадрами утренней зарядки, показывая самые действенные упражнения.
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Татьяна Навка в джинсовом комбинезоне с кюлотами щегольнула на прогулке в парке в ультрамодных лодочках. Фото: личный архив
Татьяна Навка хотя уже и не выступает на соревнованиях, продолжает радовать поклонников ледовыми шоу вместе с мужем Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым. В ледовых мюзиклах звездной мамы принимает участие и дочка Дмитрия Пескова, Надя.
Фигуристка, помимо того, что обладает стройной фигурой, знает, как выгодно подчеркнуть изящные формы. Так, в гардеробе Татьяны есть джинсовый комбинезон с кюлотами. В сезоне весна/лето – 2022 комбинезоны оказались на пике популярности, как и остроносые туфли. Навка примерила лодочки на шпильке, сделав акцент на тонких щиколотках. Такая модель туфель стала остромодной деталью аутфита и хитом лета.