Навка в джинсовом комбинезоне с кюлотами щегольнула в остроносых туфлях — хите лета

Татьяна Навка в свои 47 лет может похвастаться точеной фигурой на зависть моделям дома Chanel. Поддерживать себя в форме олимпийской чемпионке в танцах на льду помогает йога, ежедневные занятия спортом и силовые тренировки. Иногда фигуристка делится в личном микроблоге кадрами утренней зарядки, показывая самые действенные упражнения.

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