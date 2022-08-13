Навка сравнила Валиеву и Загитову в роли Настеньки из «Аленького цветочка»

Как отметила фигуристка, каждая из спортсменок хороша по-своему.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сравнила фигуристок Алину Загитову и Камилу Валиеву, которые выступали в роли Настеньки в ее ледовой сказке «Аленький цветочек».

«Каждая Настенька прекрасна по-своему. Валиева совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками!»

Как добавила Навка, Загитова – всеобщая любимица. Она более чувственная и взрослая. По ее мнению, люди должны увидеть и ту, и ту Настеньку. Она уверена, что у каждой - своя прелесть, сообщает РИА «Новости Спорт».

Напомним, что Валиева выступала в роли Настеньки в июле. А в августе эту роль примерила на себе Алина Загитова. 

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