Навка сравнила Валиеву и Загитову в роли Настеньки из «Аленького цветочка»

Как добавила Навка, Загитова – всеобщая любимица. Она более чувственная и взрослая. По ее мнению, люди должны увидеть и ту, и ту Настеньку. Она уверена, что у каждой - своя прелесть, сообщает РИА «Новости Спорт».

Напомним, что Валиева выступала в роли Настеньки в июле. А в августе эту роль примерила на себе Алина Загитова.