Навка сравнила Валиеву и Загитову в роли Настеньки из «Аленького цветочка»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сравнила фигуристок Алину Загитову и Камилу Валиеву, которые выступали в роли Настеньки в ее ледовой сказке «Аленький цветочек».
«Каждая Настенька прекрасна по-своему. Валиева совсем юная, нежная, но тем не менее в ней столько такой сумасшедшей девственной энергии, которая тебя с ног до головы окутывает мурашками!»
Как добавила Навка, Загитова – всеобщая любимица. Она более чувственная и взрослая. По ее мнению, люди должны увидеть и ту, и ту Настеньку. Она уверена, что у каждой - своя прелесть, сообщает РИА «Новости Спорт».
Напомним, что Валиева выступала в роли Настеньки в июле. А в августе эту роль примерила на себе Алина Загитова.