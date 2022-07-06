Навка резко прокомментировала слухи о своем разводе с Песковым

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка в танцах на льду, гневно ответила всем, кто распускает слухи о ее разводе с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. По словам фигуристки, все эти слухи не имеют под собой никакой почвы.

Началось все с того, что Татьяна опубликовала в своем аккаунте фотографии дочери. Подписчики начали комментировать фото, однако очень скоро речь зашла о разводе фигуристки.

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Некоторые подметили: мол, что-то редко в последнее время выкладываются совместные фото с мужем, да и появляться вместе они стали реже, чем раньше. Дошло до того, что одна из подписчиц выразила уверенность: Навка разводится с Песковым! Фигуристка отреагировала на этот выпад довольно резко.

«Главное, чтобы каждый был уверен в своей жизни», — приводит слова Навки издание РИА ФАН.

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