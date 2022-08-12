Навка назвала человеческой ненавистью лишение Дробязко и Ванагаса государственных наград

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на решение властей Литвы лишить государственных наград Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса.
«Это абсолютно возмутительно! Люди, которые лишают наград спортсменов, защищавших честь страны на международных соревнованиях, на Олимпийских играх, вызывают у меня презрение».
Как отметила Навка, шаг властей Литвы — очередное проявление слепой человеческой ненависти. Она уверена, что это прежде всего удар по собственной национальной спортивной системе, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Дробязко и Ванагас участвовали в шоу Навки «Лебединое озеро» в Сочи. На родине не оценили их поступок.