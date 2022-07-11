«Наверное, хватит! Надоели «Сваты»: Добронравов позволил себе срыв, устав от Будько

В одном из недавних интервью отдохнувший Федор Добронравов признался, что ему совершенно не обидно оставаться в тени Ивана Будько.

По словам актера, если сериал «Сваты» стал народным хитом, то, наверное, в этом что-то есть. Ведь публику не обмануть. Об этом говорила и Олеся Железняк.

Актриса считает, что в сериале каждый зритель видит себя, многие ситуации, прописанные в сценарии, близки и понятны простому обывателю. А в самих «Сватах» нет ни капли наигранности или фальши.

При этом Железняк дала понять, что Федор Добронравов как-то позволил себе проявить слабость, едва не сорвавшись от того, что он попросту устал играть мужа Валюхи Будько. Но потом актер все-таки взял себя в руки. А седьмой сезон «Сватов» стал одним из самых сложных. Съемки шли не один год, постоянно прерывались.

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«Когда мы только закончили съемки, уже не помню каких «Сватов», был момент усталости у всех от проекта. Федя даже однажды сказал: «Наверное, хватит, «Сваты» нам надоели, сняли много». А сейчас прошло время, все соскучились!» — говорила Железняк, когда плотно шли съемки последнего сезона.

По материалам myslo.ru

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