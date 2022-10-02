«Наверное, это другое»: Ксения Собчак злобно высказалась в адрес покинувшей Москву Екатерины Андреевой

Ксения Собчак пнула покинувшую Россию ведущую Первого канала Екатерину Андрееву.

В телеграм-канале Собчак разместила снимок, на котором угадывается Екатерина Андреева, стоящая в очереди в аэропорту у выхода на посадку. По словам Ксении Собчак, телеведущая отправилась в отпуск.

Приступ бешенства у журналистки вызвал тот факт, что все спокойно реагируют на отъезд за границу Екатерины Андреевой. Тогда как Ксении Собчак перемещаться и не оправдываться за это не позволяют.