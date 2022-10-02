«Наверное, это другое»: Ксения Собчак злобно высказалась в адрес покинувшей Москву Екатерины Андреевой

Ксения Собчак пнула покинувшую Россию ведущую Первого канала Екатерину Андрееву.
В телеграм-канале Собчак разместила снимок, на котором угадывается Екатерина Андреева, стоящая в очереди в аэропорту у выхода на посадку. По словам Ксении Собчак, телеведущая отправилась в отпуск.
Приступ бешенства у журналистки вызвал тот факт, что все спокойно реагируют на отъезд за границу Екатерины Андреевой. Тогда как Ксении Собчак перемещаться и не оправдываться за это не позволяют.
«А вот ведущая Первого канала Екатерина Андреева сегодня утром вылетела в Стамбул рейсом «Аэрофлота». «Стамбул красивый город, каждый человек имеет право на отдых. Но у меня вопрос. Насчет Андреевой пропагандисты тоже будут орать, что она сбежала из страны, как Собчак сбегает каждые две недели (ну то есть, вылетает в очередную командировку или отпуск с ребенком)? Наверное, нет, наверное, это другое», - нервно высказалась Ксения Собчак.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».