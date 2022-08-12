«Научиться ставить запятые в текстах»: Кушанашвили дал совет Собчак

По словам Кушанашвили, Собчак раздражает квасной патриотизм таких музыкантов, как Олег Газманов, Александр Маршал и даже SHAMAN. Сам он не знает, что вульгарнее: лубочный патриотизм, драки в «Доме-2» или какой-нибудь сериал «Содержанки». По его мнению, все это тождественно, все это смотрится тошнотно.

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Напомним, что Ксения Собчак регулярно поддевает звезд отечественного шоу-бизнеса. В последнее время от нее особенно часто достается патриотам, гастролирующим по стране.