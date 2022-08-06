«Натянула леопердовые трусы к подмышкам»: Миро высмеяла Собчак

Лена Миро частенько критикует представителей отечественного шоу-бизнеса. На этот раз блогерша прошлась по стилю артистов на своем сайте lena-miro.ru.

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Она заявила, что несколько лет назад Лолита Милявская «вышла на сцену в костюме тропической жабы», а теперь ее примеру последовали многие другие звезды.

Так, Ольга Бузова выступила на фестивале в «тигровом комбезе», Лариса Долина примерила для фотосессии образ «снежного барса», а Полина Диброва блистала на дне рождения в платье «радужной пантеры».

Особенно Миро насмешил анималистичный образ Ксении Собчак.

«Даже Собчак, которой очевидно подошел бы другой костюм, натянула леопердовые трусы к подмышкам. Каждая хочет показать свой внутренний мир. Кто — опасная тигрица в душе, кто — хищная, хоть и пожилая, пантерка», — высказалась Лена.