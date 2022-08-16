Натуральные блондины: звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро впервые показала лица троих своих детей

Известная ясновидящая, эстонская ведьма Мэрилин Керро, финалистка трех сезонов шоу канала ТНТ «Битва экстрасенсов» — мама троих детей. У экстрасенса два сына и дочка.
Мэрилин Керро впервые решилась представить публике своих маленьких наследников, поделившись снимком с ними в микроблоге. Ранее Мэрилин показывала детей поклонникам, но всегда прятала их лица.
«Моя жизнь», — подписала кадр Мэрилин Керро, на котором предстала с сыновьями и дочкой на фоне кустов роз.
Мэрилин Керро с дочкой и сыновьями. Фото: соцсети
«Какие хорошие детки, такие сладкие. Здравия вам и благополучия», «Какие лапочки все! А дочка — прям копия мама! Особенно, улыбка», «Мэрилин, какие замечательные детки!», «Счастливая семья, любви вам», «Вы и ваши детки просто великолепны», — отреагировали подписчики на снимок Мэрилин Керро с малышами.
Напомним, старшему сыну Мэрилин Керро в этом году исполнится четыре года, дочери — три, а младшему наследнику ясновидящей пока несколько месяцев, малыш появился на свет в апреле этого года.