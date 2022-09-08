«Нателла была в нее влюблена»: Лобода корыстно использовала Крапивину, считает известный психолог

Светлана Лобода много лет использовала свою подругу и продюсера Нателлу Крапивину ради собственной выгоды. Так считает известный психолог, блогер Вероника Степанова. Она заявила, что певица меркантильно относилась к дружбе с Крапивиной, которая была к своей подопечной неравнодушна.

«Нателла была в нее много лет влюблена. Лобода, в свою очередь, ее просто использовала, она видела, что та ради нее просто готова пойти на все», - поделилась Степанова.

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При этом, принимая ухаживания Крапивиной, Лобода не отказывалась от отношений на стороне, заметила Степанова. И даже родила во второй раз. Кто отец маленькой Тильды, до сих пор неизвестно, и это не Тилль Линдеман, как все считали до недавнего времени.