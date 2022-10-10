Наташа Королева уместила пышную грудь в тесное декольте, но половина выглянула наружу

Исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Подсолнухи» Наташа Королева в минувшие выходные приняла участие в концерте на сцене Кремлевского дворца. Артистка нарядилась в тотальный красный наряд: платье, колготки и туфли одинакового оттенка.

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Платье с пышными рукавами и разрезом спереди эффектно подчеркнуло фигуру пышной брюнетки. Особенно сильно стал выделяться бюст звезды. Выдающиеся объемы она едва уместила в тесном декольте на пуговках, правда, не до конца, и половина выглянула наружу. Королева покрасовалась перед камерой и снимок разместила в своем микроблоге.