Наташа Королева рассказала, какую болезнь годами скрывала от поклонников

Никто из поклонников даже не подозревал о том, что Наташа Королева годами вынуждена бороться с заболеванием. Стало известно, что вот уже много лет, начиная с 23-летнего возраста, Королева страдает крапивницей.

О том, что ей приходится переживать, певица рассказала в социальных сетях. По словам артистки, пятна на коже то появляются, то пропадают, то вновь выступают — все это приводит к сильному дискомфорту.

«А сейчас, внимание, будет очень страшная фотография. Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле», — приводит слова певицы издание Аrgumenti.ru.

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