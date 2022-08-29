Наталью Сенчукову взбесил вопрос об Алле Пугачевой

Певица Наталья Сенчукова заявила, что устала от новостей об Алле Пугачевой. Артистка явно дает понять, что ей не интересна информация о местонахождении Примадонны.

«Ну и хрен с ней! Это мое личное мнение», — заявила Сенчукова на вопрос журналиста о возвращении Аллы Борисовны в Москву.

Пугачеву, напомним, заметили в центре столицы на минувших выходных. Примадонна заявила, что вернулась для того, чтобы навести порядок в своей голове.

Пока неизвестно, приехали ли в Москву ее дети — Лиза и Гарри. В начале лета в Израиле Пугачева утверждала, что дети пойдут в школу с 1 сентября — в ту, в которой учились ранее.