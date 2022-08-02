Наталья Рудова в бикини-конструкторе блеснула эталонной фигурой

Актриса из комедий «Свингеры» и «В активном поиске» Наталья Рудова старается постоянно держать подписчиков в курсе событий своей жизни. О развлечениях, поездках и передвижениях она подробно рассказывает у себя в микроблоге.

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Недавно Рудова вернулась из Турции, где отмечала свой день рождения. И привезла оттуда множество фотографий с пляжа. Новый кадр она показала на ночь у себя в микроблоге.

Рудова позировала себе в бикини-конструктор, составленный из разных комплектов – желтый верх, черный низ, и позировала себе для селфи, выбрав вид сверху. Она обожает хвастаться своими формами, над которыми долго трудилась в спортзале.