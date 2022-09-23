Наталья Рудова подчеркнула красивое декольте, подвязав рубашку под грудью

Актриса Наталья Рудова давно по праву может считаться настоящим блогером. Красотка рассказывает в соцсетях о своих путешествиях, диетах и спорте, отвечает на вопросы подписчиков, иногда делится сокровенным.

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Часто звезда сериала «Универ» демонстрирует наряды, в которых потом выходит в свет. На этот раз красавица нарядилась в белую рубашку, которую подвязала под грудью, и черную мини-юбку, сделавшую ноги актрисы еще длиннее. Образ понравился фолловерам, и они поспешили одарить Рудову комплиментами.