Наталья Подольская в черном платье по фигуре и пальто цвета фуксии оторвалась с Дарьей Мороз в клубе

Наталья Подольская является известной исполнительницей. После участия в шоу «Фабрика звезд» она активно строит карьеру. Также певица стала мамой двоих детей. Своему мужу Владимиру Преснякову она подарила сыновей: Артемию уже семь лет, а малышу Ивану скоро будет два года. Звезда почти не была в декретном отпуске.
Этой осенью Наталья активно снимается не только для телевизионных проектов. Она создала свое шоу «Ваша Наташа», где общается с матерями и отцами про воспитание детей. При этом артистка каждый раз предстает в женственных нарядах. А вот 7 октября она после съемок собиралась домой, но оказалась в ночном клубе.
Подольская предстала в черном платье по фигуре с принтом и пальто цвета фуксии. Она повеселилась в компании актрисы Дарьи Мороз, а также своей сестры двойняшки Юлианны.
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Оказалось, что в этот вечер там выступал Пресняков. Артистка веселилась под хиты своего мужа. Домой она отправилась уже глубокой ночью.
Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие осыпали Наташу комплиментами. «Ого, какая компания», «Очень красивые», «Обожаю такие посиделки», «Вот это мама! Отрываться тоже надо», «Вова под колпаком», — стали писать подписчики.
Наталья Подольская и Дарья Мороз. Фото: соцсети звезды