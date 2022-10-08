Наталья Подольская в черном платье по фигуре и пальто цвета фуксии оторвалась с Дарьей Мороз в клубе

Этой осенью Наталья активно снимается не только для телевизионных проектов. Она создала свое шоу «Ваша Наташа», где общается с матерями и отцами про воспитание детей. При этом артистка каждый раз предстает в женственных нарядах. А вот 7 октября она после съемок собиралась домой, но оказалась в ночном клубе.

Подольская предстала в черном платье по фигуре с принтом и пальто цвета фуксии. Она повеселилась в компании актрисы Дарьи Мороз, а также своей сестры двойняшки Юлианны.

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