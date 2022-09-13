Наталья Подольская назвала свой главный модный девиз

Певица Наталья Подольская решила провести понедельник в ярко-розовом. Свой новый наряд она продемонстрировала подписчикам в соцсети, пока ехала по Москве в автомобиле.

«Мой девиз: если хмуро на дворе, надевайте яркий цвет. И настроение сразу улучшится. Всем хорошей недели», - сказала Наталья.

На видео, снятом в машине, подписчики разглядели только розовый пиджак. Чуть позже Наталья опубликовала еще и фото в полный рост. Пиджака уже не было, но оказалось, что под ним у певицы - такое же яркое платье.

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