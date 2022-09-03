Наталья Фриске раскрыла второе необычное имя дочки Луны

Наталья Фриске в апреле этого года родила дочь Луну. Об отце девочки девушка предпочитает не распространяться. Они расстались и отношения никак не поддерживают.

Малышку Фриске растит одна, помогают ей в этом родители.

В шоу «Секрет на миллион» Фриске призналась, что недавно крестила Луну. У девочки появилось второе имя.

«На крестинах ее назвали Лукерья», - отметила она.

Наталья также подчеркнула, что ей предлагали назвать дочку Жанной. Но она не стала рисковать.

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