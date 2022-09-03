Наталья Фриске показала свою шикарную «трешку» в Москве

Девушка заставила жилье символами плодородия.
Наталья Фриске в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Наталья Фриске в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья впервые решила показать журналистам свою трехкомнатную квартиру в Москве, которая досталась ей от родителей. С 15 лет она жила там одна, так как родители в основном находились за городом.

Фото: НТВ

В квартире - 73 квадратных метра, ремонт девушка полностью переделала под себя: стены покрасила в белый цвет, по углам расставила акценты.

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Фото: НТВ

«Я не могла долго стать мамой, поэтому вся квартира у меня заставлена символами плодородия», - отметила Наталья.

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