Наталья Фриске назвала причину развода с мужем

Сестра Жанны Фриске Наталья стала первой гостьей нового сезона популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Девушка рассказала Лере Кудрявцевой о том, что очень долго не могла забеременеть от мужа.

«С 2011 году мы старались, было три выкидыша. У нас была генетическая несовместимость. Врач сказал потом, что все дети, которых я потеряла, были с отклонениями. В итоге это и стало причиной нашего расставания. Я уже не могла так больше», - призналась Наталья.

В итоге Фриске развелась со своим супругом и активно начала искать донора.

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