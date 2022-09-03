Наталья Фриске назвала причину развода с мужем

Сестра Жанны Фриске Наталья стала первой гостьей нового сезона популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». Девушка рассказала Лере Кудрявцевой о том, что очень долго не могла забеременеть от мужа.
«С 2011 году мы старались, было три выкидыша. У нас была генетическая несовместимость. Врач сказал потом, что все дети, которых я потеряла, были с отклонениями. В итоге это и стало причиной нашего расставания. Я уже не могла так больше», - призналась Наталья.
В итоге Фриске развелась со своим супругом и активно начала искать донора.
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«Я открыто говорила мужчинам, что мне не нужна любовь. Я просто хочу стать мамой. В итоге я забеременела с первого раза», - добавила Фриске.