Наталия Медведева вернулась к съемкам спустя месяц после родов

Звезда не стала засиживаться в декретном отпуске.
Наталия Медведева

Наталия Медведева. Фото: Global Look Press

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева в соцсетях разместила свежий снимок. Она, что стало для многих неожиданным, вернулась к съемкам.

«Впервые после долгого перерыва на съемках».

Наталия Медведева. Фото: соцсети

Отметим, что Медведева принимает участие в новом шоу. Вместе с ней на съемках засветилась юмористка Елена Борщева со своим мужем Валерием Юшкевичем.

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Напомним, что Медведева долго скрывала свою третью беременность. Пол третьего ребенка звезда не раскрывает. У нее в семье подрастают двое сыновей — Илья и Тимофей. Звезда с детства мечтала о большой семье.

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