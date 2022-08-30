Наталия Медведева вернулась к съемкам спустя месяц после родов

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева в соцсетях разместила свежий снимок. Она, что стало для многих неожиданным, вернулась к съемкам.
«Впервые после долгого перерыва на съемках».
Наталия Медведева. Фото: соцсети
Отметим, что Медведева принимает участие в новом шоу. Вместе с ней на съемках засветилась юмористка Елена Борщева со своим мужем Валерием Юшкевичем.
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Напомним, что Медведева долго скрывала свою третью беременность. Пол третьего ребенка звезда не раскрывает. У нее в семье подрастают двое сыновей — Илья и Тимофей. Звезда с детства мечтала о большой семье.