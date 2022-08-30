Настя Каменских растолстела до неузнаваемости

Украинская певица Настя Каменских стала по-настоящему популярной в России. Однако в начале этого года на фоне мировых событий она уехала из нашей страны с довольно агрессивными высказываниями.

Сейчас Каменских живет в Испании и оттуда сочувствует своим землякам. Поклонники заметили, что артистка чрезмерно поправилась и перестала быть похожей на ту красотку, которую мы помнили.

В очередной раз люди подумали, что Настя беременна. Но снова нет.

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