Настя Каменских растолстела до неузнаваемости

Украинская певица Настя Каменских стала по-настоящему популярной в России. Однако в начале этого года на фоне мировых событий она уехала из нашей страны с довольно агрессивными высказываниями.
Сейчас Каменских живет в Испании и оттуда сочувствует своим землякам. Поклонники заметили, что артистка чрезмерно поправилась и перестала быть похожей на ту красотку, которую мы помнили.
В очередной раз люди подумали, что Настя беременна. Но снова нет.
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«Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!» — заверила 35-летняя исполнительница в одном из последних интервью.