Настя Ивлеева оправдалась за интервью о размерах мужского достоинства

Как отметила Ивлеева, со временем она поняла, что парни, у которых 22 сантиметра — «лучшие друзья». Просто ляпнула она тогда из-за своей неосведомленности.

По словам Ивлеевой, однажды ей на глаза попалась линейка. Она была как раз 15 сантиметров. Телеведущая поняла, что линейка огромная. Тогда до нее дошло, почему после интервью ее стали все хейтить.

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Напомним, то скандальное интервью стало одним из самых просматриваемых на YouTube. Сама же Ивлеева до сих пор огребает из-за неосторожных высказываний.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.