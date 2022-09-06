«Настроение сентября»: Орбакайте в шелковом платье мадакси алого цвета и нюдовых лодочках козырнула фигурой

Некоторое время Кристина не выходила на связь с поклонниками. Оказалось, что она находится на гастролях. 6 сентября певица выложила новое видео. Она дефилировала за кулисами в алом шелковом платье мидакси и жакете в тон. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Орбакайте дополнила лук нюдовыми лодочками на шпильке. Она сделала акцент на изящных щиколотках.

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