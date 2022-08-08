«Настроение плохое»: сын Ротару рассказал, как она отметила юбилей

София Ротару отметила свой юбилей 7 августа. Ей исполнилось 75 лет. В этот день она отправилась на свою малую родину, в село Маршинцы.

Праздник София Михайловна отметила в кругу семьи. Сын Руслан рассказал, что поздравления его знаменитой маме поступали из разных стран.