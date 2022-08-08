«Настроение плохое»: сын Ротару рассказал, как она отметила юбилей

София Ротару отметила свой юбилей 7 августа. Ей исполнилось 75 лет. В этот день она отправилась на свою малую родину, в село Маршинцы.
Праздник София Михайловна отметила в кругу семьи. Сын Руслан рассказал, что поздравления его знаменитой маме поступали из разных стран.
«Самочувствие более-менее. Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас. Тут больше никаких комментариев. Я не хочу больше ничего говорить, поймите меня правильно», - сказал Евдокименко «Комсомольской правде».
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Напомним, ранее стало известно, что внук Ротару Анатолий Евдокименко смог уехать во Францию. До этого молодого человека задерживали на границе.
София Ротару с сыном. Фото: соцсети