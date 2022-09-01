«Настроение отличное!»: Лиза Арзамасова показала свой первый звонок

1 сентября актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками пленочными фотографиями своего первого Дня знаний — когда будущей звезде «Папиных дочек» было всего шесть лет.
«Помню все отлично! Школьной формы тогда не было, но все остальное — в полном объеме: песенки из большой колонки в школьном дворе, которые было слышно даже из окна квартиры, букеты осенних цветов, первый звонок. Будущих одноклассников и некоторых учителей я уже знала по «подготовишке». Настроение отличное!» — комментирует снимки 27-летняя артистка в Telegram.
Особенно Елизавете нравится фото, на котором мать запечатлела ее, выбегающей из школы после своего первого урока. Лицо девочки не требует комментариев и ярко передает эмоции первоклассников.
Лиза Арзамасова 1 сентября в первом классе. После уроков. Фото: соцсети
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Напомним, что в 2021 году Арзамасова сама стала мамой. Через пять-шесть лет она вернется в школу, но уже в другом качестве.