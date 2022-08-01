«Настоящий гуру»: Волочкова прикрылась веником за широкими плечами банщика

Анастасия Волочкова – большая поклонница русской бани и всех ритуалов парения. Балерина не раз признавалась, что парится буквально через день. На этот раз она показала очередной свой ритуал, в котором помогал ей банщик по имени Антон.

«Сегодня он провел для меня настоящий сеанс парения по его технологии. Я большой ценитель искусства русского парения и могу сказать, что из всех банщиков, которые меня парили – это настоящий гуру! В мое тело в парной было втерто невероятное количество цитрусовых, ягод, меда, соли, трав, скарбов из кофе и корицы! Черно-белой глины. Погружалась я как в ледяную купель любимую с грейпфрутами, так и в горячку с молоком и лепестками алых роз», - написала Волочкова.