Настоящий богатырь: шокированная Тодоренко сообщила вес малыша

Звезда шоу «Орел и решка», телеведущая Регина Тодоренко улетела в США, чтобы там стать мамой во второй раз. Оттуда она регулярно выходит на связь и старается держать подписчиков в курсе происходящего в ее жизни.

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И на этот раз Тодоренко поделилась шокирующими подробностями. Оказалось, что малыш, который не торопится появляться на свет, уже достиг невероятных размеров.

«Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ - 5кг. Охренеть», - написала звезда в «Телеграм».

Тодоренко старается всячески ускорить процесс родов, ежедневно ходит пешком более 10 тысяч шагов и перепробовала, кажется, все методы, провоцирующие родовую деятельность. Но кроха все так и сидит в животике. Напомним, у Регины есть первенец Майкл, отцом которого является певец Влад Топалов.

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