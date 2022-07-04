«Настоящее, живое фото»: Оля Рапунцель из «Дома-2» запечатлела бабушку со своими дочками Василисой и Софией

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель — родом из Владивостока. Далеко от Москвы до сих пор живут ее бабушка с дедушкой — родители мамы сестер Рапунцель, Татьяны Григорьевской.

Но вскоре пожилые люди переедут к дочери, внучкам и правнукам в Москву. А пока бабушка сестер Рапунцель наведалась к ним в гости.

Ольга Рапунцель запечатлела пожилую родственницу со своими дочками, ее правнучками Василисой и Софией.