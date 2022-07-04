«Настоящее, живое фото»: Оля Рапунцель из «Дома-2» запечатлела бабушку со своими дочками Василисой и Софией

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель — родом из Владивостока. Далеко от Москвы до сих пор живут ее бабушка с дедушкой — родители мамы сестер Рапунцель, Татьяны Григорьевской.
Но вскоре пожилые люди переедут к дочери, внучкам и правнукам в Москву. А пока бабушка сестер Рапунцель наведалась к ним в гости.
Ольга Рапунцель запечатлела пожилую родственницу со своими дочками, ее правнучками Василисой и Софией.
Бабушка Оли Рапунцель с ее дочками. Фото: соцсети
«Моя бабулечка со своими правнучками. Редкое и такое настоящее, живое фото, мне прям так становится тепло на душе от этой фотогрфии. Сегодня наша бабуля улетела обратно во Владивосток, кто не в курсе, она прилетала в Москву к нам в гости, жила она у своей дочки, моей мамы», — поделилась Ольга Рапунцель.
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Напомним, Татьяна Григорьевская не так давно купила квартиру в Москве, продав жилплощадь во Владивостоке.
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