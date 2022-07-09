Настоящее испытание: измученная затянувшейся беременностью Тодоренко изменилась до неузнаваемости

Регина Тодоренко улетела за границу рожать своего второго ребенка. Телеведущая покинула Россию еще в мае, но пополнения не дождалась до сих пор. Судя по контенту, который выкладывает звезда в соцсетях, ясно, что интересное положение становится для звезды тяжким бременем, потому что сильно затягивается.

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Еще неделю назад Тодоренко подчеркивала, что стимулирует родовую деятельность. Для этого она много гуляет каждый день, выполняет бытовые дела и ухаживает за трехлетним сыном Майклом.

На новом фото, которое разместила в Сети звезда, она показала свою внешность. Будущая мама изменилась до неузнаваемости, усталость от ожидания и физических мучений наложила на нее глубокий отпечаток. От отеков на лице глаза едва открываются. «Все бесит», - призналась знаменитость. А роды все не наступают, и судя по тому, что вес ребенка уже достиг 5 кг, самое тяжелое впереди.