Настоящая красотка: на свадьбе Прилучного и Брутян отметилась моложавая тещя актера из Армении

Павел Прилучный является известным актером. Он уже много лет снимается в кино. Зрители любят его за такие яркие роли, как в сериалах «Мажор», «Закрытая школа».

Рядом с ним была Агата Муцениеце, которая подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в 2020 году они расстались. Позже экс-жена актера призналась, что он порой мог поднять на нее руку.