Настоящая красотка: на свадьбе Прилучного и Брутян отметилась моложавая тещя актера из Армении

Павел Прилучный является известным актером. Он уже много лет снимается в кино. Зрители любят его за такие яркие роли, как в сериалах «Мажор», «Закрытая школа».
Рядом с ним была Агата Муцениеце, которая подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в 2020 году они расстались. Позже экс-жена актера призналась, что он порой мог поднять на нее руку.
Сам Павел недавно дал интервью, в котором не стал комментировать слова Агаты. Он лишь заявил, что в любой ссоре виноваты два человека. С недавних пор артист счастлив в новых отношениях.
Он в мае тайно расписался с Зепюр Брутян. С коллегой по сериалу «В клетке» у него закрутились отношения в этом году. Уже на третий день общения он сделал ей предложение.
25 августа Прилучный в Москве устроил пышную свадьбу. Он позаботился о том, что все было словно в сказке. Невеста покорила публику, когда появилась в пышном платье с длинным шлейфом.
На мероприятии были родные и друзья. Молодоженов поздравили Стас Михайлов, Мот и другие известные персоны.
Примечательно, что появились на торжестве и родители невесты. К месту, где влюбленные обменивались клятвами, Зепюр привел ее отец Аршак Робертович. Седовласый мужчина на всех произвел приятное впечатление. Также с молодыми позировала мама невесты Гаянэ Брутян.
Она была в зеленом платье, которое подчеркнуло точеную фигуру тещи Прилучного. Женщина всех сразила своей красотой, которая передалась и ее дочке. По некоторым данным, влюбленные потратили на свадьбу около 15 миллионов рублей.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян с родителями. Фото: соцсети