Настолько вжиться в роль! Сергей Зверев обескуражил съемочную группу

Король гламура сильно увлекся процессом.
Сергей Зверев. Фото: Global Look Press

Сергей Зверев. Фото: Global Look Press

Сергей Зверев во время съемок клипа удивил не только свою партнершу, но и всю съемочную бригаду, а сам, по ходу, нисколько не смутился.

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Королю гламура досталась раскрепощенная роль в клипе на песню Анны Калашниковой «Больно, мама!». По сценарию, артист должен лежать с партнершей в одной постели и делать это максимально натуралистично. Зверев понял наставления режиссера буквально, и в итоге рабочий процесс пришлось прервать.

 

По словам Калашниковой, шоумен настолько вжился в роль, что по-настоящему возбудился. «Любовница» сразу это заметила и отстранилась от коллеги.

«Клип получился роскошным: я очень довольна осталась. Сережа, конечно, удивил своей эрекцией. Но что делать: он у нас парень видный!» — поделилась Калашникова с порталом PROZVEZD.

Ранее король гламура Сергей Зверев рассказал о подарках, которые ему подарила Людмила Гурченко.

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