Настолько вжиться в роль! Сергей Зверев обескуражил съемочную группу

Сергей Зверев во время съемок клипа удивил не только свою партнершу, но и всю съемочную бригаду, а сам, по ходу, нисколько не смутился.

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Королю гламура досталась раскрепощенная роль в клипе на песню Анны Калашниковой «Больно, мама!». По сценарию, артист должен лежать с партнершей в одной постели и делать это максимально натуралистично. Зверев понял наставления режиссера буквально, и в итоге рабочий процесс пришлось прервать.