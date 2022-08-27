Настолько вжиться в роль! Сергей Зверев обескуражил съемочную группу

Сергей Зверев во время съемок клипа удивил не только свою партнершу, но и всю съемочную бригаду, а сам, по ходу, нисколько не смутился.
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Королю гламура досталась раскрепощенная роль в клипе на песню Анны Калашниковой «Больно, мама!». По сценарию, артист должен лежать с партнершей в одной постели и делать это максимально натуралистично. Зверев понял наставления режиссера буквально, и в итоге рабочий процесс пришлось прервать.
По словам Калашниковой, шоумен настолько вжился в роль, что по-настоящему возбудился. «Любовница» сразу это заметила и отстранилась от коллеги.
«Клип получился роскошным: я очень довольна осталась. Сережа, конечно, удивил своей эрекцией. Но что делать: он у нас парень видный!» — поделилась Калашникова с порталом PROZVEZD.
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