«Настигла усталость»: Джастин Бибер второй раз за год приостановил свое мировое турне

Канадский певец Джастин Бибер второй раз за 2022 год приостановил свое мировое турне Justice World Tour. Летом он сделал это из-за неожиданного паралича половины лица. А 6 сентября опубликовал еще одну причину.

«Ранее в этом году я публично рассказал о своей борьбе с синдромом Рамсея-Ханта, из-за которого мое лицо было частично парализовано. Из-за этой болезни я не смог завершить тур по Северной Америке, — пишет 28-летний артист в соцсетях. - Отдохнув и посоветовавшись с врачами, семьей и командой, я отправился в Европу, чтобы продолжить тур. Я отыграл шесть концертов, но это сильно сказалось на мне».

«В минувшие выходные я выступил на Rock in Rio и отдал все, что у меня есть, людям в Бразилии. После того, как я сошел со сцены, меня настигла усталость, и я понял, что мне нужно сделать свое здоровье приоритетом прямо сейчас. Так что я пока воздержусь от гастролей. Со мной все будет в порядке, но мне нужно время, чтобы отдохнуть и поправиться».