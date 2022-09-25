«Настенька на папу похожа?»: Наталья Рагозина показала лицо новорожденной дочки во время фотосессии

Наталья Рагозина знакома многим, так как является женщиной-боксером. Она получила прозвище Кувалда, так как оказалась непобедимой. Ей удалось получить статус абсолютной чемпионки мира. Но в этом году она удивила фанатов, когда сообщила о беременности. Уже на последнем месяце 46-летняя Наталья сыграла свадьбу с возлюбленным в Израиле.
Рагозина не скрывает, что для нее беременность стала чудом. 1 сентября она родила дочку, которую назвала Анастасией. Заранее спортсменка купила наряды для крохи. Теперь Наталья наслаждается радостями материнство. Пока она не покидает Израиль, куда приехала еще летом. Иногда звезда делится кадрами с прогулок, на которых предстает с наследницей.
А вот 24 сентября Рагозина выложила видео, на котором ее дочка запечатлена в разных нарядах во время фотосессии. Кроха примерила и боди с перчатками, и розово платье. Малышка зевала и хлопала глазками. Спортсменка позволила разглядеть ее лицо. Отметим, что мужа она скрывала и лишь в день родов выложила фото с ним. Ее избранника зовут Вадим.
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«Друзья, Настенька на папу похожа?! Или на меня?! Я думаю на меня», – написала Наталья.
Мнение поклонников разделилось. Многие отмечали, что девочка похожа на папу, но унаследовала и мамины черты. «Похожа на папу, но вы очень улучшили породу», «Копия папа», «Я в юной Анастасии Вадимовне вижу прекрасную Наталью Юрьевну», «Такая зайка сладкая», — стали писать подписчики. Напомним, что у Рагозиной есть сын Иван от прошлых отношений.
Наталья Рагозина с мужем и дочкой. Фото: соцсети звезды