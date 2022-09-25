«Настенька на папу похожа?»: Наталья Рагозина показала лицо новорожденной дочки во время фотосессии

А вот 24 сентября Рагозина выложила видео, на котором ее дочка запечатлена в разных нарядах во время фотосессии. Кроха примерила и боди с перчатками, и розово платье. Малышка зевала и хлопала глазками. Спортсменка позволила разглядеть ее лицо. Отметим, что мужа она скрывала и лишь в день родов выложила фото с ним. Ее избранника зовут Вадим.

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