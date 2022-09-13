Наследство Елизаветы: как принц Уильям стал миллиардером за один день

Принц Уильям стал миллиардером за один день: его состояние возросло с 34 миллионов до 1,1 миллиарда фунтов. Ему досталось солидное наследство от бабушки, которая завещала Уильяму и его жене Кейт 128 тысяч акров земли в 20 разных графствах на территории Великобритании и Национальный парк Дартмур.

Кроме того, Уильям и Кейт унаследовали титулы герцога и герцогини Корнуолльских, пишет британская газета Daily Star со ссылкой на источники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Пользователи Сети считают, что расстройство Гарри и Меган по этому поводу легко понять — их состояние и положение улучшилось не настолько значительно.