Наслаждаются Парижем: Орбакайте в цветастых шароварах и грубых ботинках предстала с дочкой Клавой в Лувре

Певица Кристина Орбакайте вместе с наследницей отдыхает во Франции.
Кристина Орбакайте с дочкой Клавой

Кристина Орбакайте с дочкой Клавой. Фото: соцсети

Певица и актриса Кристина Орбакайте эти летние дни проводит вдвоем с дочкой Клавдией.

Звездная мама и ее наследница отдыхают во Франции. Сейчас Кристина Орбакайте и Клава в Париже.

Вместе они наслаждаются красотами города, ходят на экскурсии, посещают музеи и картинные галереи.

Отметились Кристина Орбакайте и Клава и в Лувре.

В микроблоге певица поделилась видео, на котором предстала вместе с дочкой в одном из залов. 

Для похода в Лувр Кристина Орбакайте облачилась в широкие брюки, которые заправила в грубые ботинки, получилось визуально нечто похожее на шаровары. Клавдия тоже надела брюки, но облегающие, сочетав их с грубыми ботинками.

Напомним, компанию Кристине Орбакайте и Клаве в Париже ранее составил младший сын звезды Дени Байсаров.

Он гулял с мамой и сестрой по улицам Парижа, но накануне уже вернулся домой, в Москву.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  