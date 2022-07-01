Наслаждаются Парижем: Орбакайте в цветастых шароварах и грубых ботинках предстала с дочкой Клавой в Лувре

Певица и актриса Кристина Орбакайте эти летние дни проводит вдвоем с дочкой Клавдией.
Звездная мама и ее наследница отдыхают во Франции. Сейчас Кристина Орбакайте и Клава в Париже.
Вместе они наслаждаются красотами города, ходят на экскурсии, посещают музеи и картинные галереи.
Отметились Кристина Орбакайте и Клава и в Лувре.
В микроблоге певица поделилась видео, на котором предстала вместе с дочкой в одном из залов.
Для похода в Лувр Кристина Орбакайте облачилась в широкие брюки, которые заправила в грубые ботинки, получилось визуально нечто похожее на шаровары. Клавдия тоже надела брюки, но облегающие, сочетав их с грубыми ботинками.
Напомним, компанию Кристине Орбакайте и Клаве в Париже ранее составил младший сын звезды Дени Байсаров.
Он гулял с мамой и сестрой по улицам Парижа, но накануне уже вернулся домой, в Москву.
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