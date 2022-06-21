«Наслаждаюсь каждой секундой»: покинувший Россию чеченский внук Пугачевой гуляет по Парижу

Наследник известного семейства, младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров на днях покинул Россию.
Молодой человек признался, что находится сейчас в столице Франции Париже. Здесь Дени Байсаров много гуляет, посещает музеи и выставки современного искусства.
Судя по всему, эта поездка очень вдохновляет Дени Байсарова, который и сам много времени посвящает творчеству и разбирается в искусстве.
В микроблоге Дени Байсаров рассказывает о деталях своей поездки в Париж, признаваясь, что здесь ему очень спокойно. Он чувствует себя умиротворенным.
«Первый раз за долгое время у меня, наконец-то, спокойная и мирная атмосфера. Париж пропитывает своей романтикой и красотой. Поэтому пока не вернулся обратно работать — наслаждаюсь каждой секундой», — поделился Дени Байсаров.
Вместе с Дени Байсаровым в Париже сейчас находится его мама Кристина Орбакайте и сестренка Клава. Поедет ли потом семейство навещать бабушку Аллу в Израиле, неизвестно.