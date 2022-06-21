«Наслаждаюсь каждой секундой»: покинувший Россию чеченский внук Пугачевой гуляет по Парижу

Наследник известного семейства, младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров на днях покинул Россию.

Молодой человек признался, что находится сейчас в столице Франции Париже. Здесь Дени Байсаров много гуляет, посещает музеи и выставки современного искусства.

Судя по всему, эта поездка очень вдохновляет Дени Байсарова, который и сам много времени посвящает творчеству и разбирается в искусстве.

В микроблоге Дени Байсаров рассказывает о деталях своей поездки в Париж, признаваясь, что здесь ему очень спокойно. Он чувствует себя умиротворенным.