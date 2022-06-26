«Наслаждайтесь танцем»: муж Саши Черно из «Дома-2» подарил ей на день рождения стриптизера

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно закатила шумную вечеринку по случаю своего дня рождения. Звезде реалити-шоу исполнилось 29 лет, и она отметила это событие с размахом.

Гостями праздника Саши Черно стали, в основном, ее друзья по «Дому-2». На вечеринке отметились Марина Африкантова и Рома Капаклы, Алексей Безус, Таня Строкова, Даниил Сахнов, Алена Рапунцель и другие.

На свой праздник Саша Черно явилась облаченной в белые шорты, открывшие ее стройные ноги, жакет и красные кеды.

В этот вечер для Саши Черно было приготовлено много сюрпризов, но главный для нее устроил муж Иосиф Оганесян.

Он подарил ей номер стриптизера. На праздник явился молодой человек с роскошной фигурой в наряде американского полисмена. Юноша увивался вокруг Саши, а та визжала от восторга. Кадрами танца в телеграм-канале поделился Иосиф Оганесян. Судя по всему, он сам пришел в восхищение от своего же подарка.