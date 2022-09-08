«Наслаждаемся началом осени»: Авербух запечатлел годовалого сына Арзамасовой в тельняшке на прогулке

Илья Авербух построил успешную карьеру. Он является фигуристом, а также продюсером и хореографом. Ему удалось стать серебряным призером Олимпийских игр. Примечательно, что теперь спортсмен создает красочные ледовые шоу.
А несколько лет назад чемпион обрел счастье в личной жизни. Он состоит в браке с молодой актрисой Лизой Арзамасовой.
Примечательно, что у пары подрастает сын Лев. Малышу недавно исполнился один год. Супруги берет его с собой в путешествия, а также он успел побывать на шоу своего отца в Сочи. Но в конце лета супруги предпочли отдохнуть в Армении, где с Ильей был сын от первого брака Марти. По всей видимости, младший наследник находился с бабушкой.
Однако 8 сентября Авербух поделился новым фото с малышом. Он запечатлела Льва во время прогулки. Мальчик сидел в коляске, облаченный в джинсы и тельняшку. А на голове крохи была оранжевая шляпа. Фигуристку повезло, так как они насладились солнечной погодой.
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Лев Авербух. Фото: соцсети
«Я на солнышке сижу, я на солнышко гляжу. Все сижу и сижу, и на солнышко гляжу.
Мы с Левушкой наслаждаемся началом осени и ловим теплые деньки! Желаем всем солнечного настроения и как можно больше радостных моментов этой осенью!» – написала фигурист.
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что сын Авербуха очень похож на маму. «Фото — настроение! Будьте счастливы!», «У вас растет свое солнышко», «Ну какой славный», «Мамин сыночек», — написали подписчики.