«Наслаждаемся началом осени»: Авербух запечатлел годовалого сына Арзамасовой в тельняшке на прогулке

Илья Авербух построил успешную карьеру. Он является фигуристом, а также продюсером и хореографом. Ему удалось стать серебряным призером Олимпийских игр. Примечательно, что теперь спортсмен создает красочные ледовые шоу.

А несколько лет назад чемпион обрел счастье в личной жизни. Он состоит в браке с молодой актрисой Лизой Арзамасовой.