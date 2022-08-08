«Наслаждаемся летом»: загорелая Марина Юдашкина в платье макси предстала с крохой внучкой и внуками модельера

Валентин Юдашкин давно стал одним из самых знаменитых кутюрье в России. Он создает наряды для артистов, спортсменов и других именитых персон.
Рядом с маэстро всегда находится его жена Марина, с которой он в браке больше 30 лет. Пара воспитала дочку Галину, которая уже подарила им внуков Анатолия и Аркадия.
Еще недавно пара находилась в своем особняке в Москве. Марина занималась огородом и почти каждую неделю выходила в свет с мужем. А теперь они находятся в Гонконге.
Дело в том, что их дочка Галина снова стала мамой. На этот раз у нее родилась дочка Агата Ариелла. Свою беременность она держала в тайне все 9 месяцев.
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Теперь Юдашкин проводит время с внуками. На этот раз его жена в платье макси с летним принтом вышла на прогулку с малышами. Она держала на руках кроху внучку.
При этом Марина была практически без макияжа. Наряд подчеркнул ее загар. С ней были и внуки. Старшему сделали модную стрижку.
Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды
«Наслаждаемся летом и общением с внуками!» — заявила жена кутюрье.
Друзья и поклонники заметили, что Марина похорошела и помолодела. Многие осыпали ее комплиментами.
«Красавица», — написала Кристина Орбакайте. С ней согласилась и Алла Пугачева. «Понимаю всей душой», — призналась Елена Малышева.
Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды