«Наслаждаемся летом»: загорелая Марина Юдашкина в платье макси предстала с крохой внучкой и внуками модельера

Валентин Юдашкин давно стал одним из самых знаменитых кутюрье в России. Он создает наряды для артистов, спортсменов и других именитых персон.

Рядом с маэстро всегда находится его жена Марина, с которой он в браке больше 30 лет. Пара воспитала дочку Галину, которая уже подарила им внуков Анатолия и Аркадия.