«Наслаждаемся летом»: загорелая Марина Юдашкина в платье макси предстала с крохой внучкой и внуками модельера

Жена кутюрье отправилась на прогулку с малышами. Поклонники восхитились тем, как помолодела бабушка.
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

Валентин Юдашкин давно стал одним из самых знаменитых кутюрье в России. Он создает наряды для артистов, спортсменов и других именитых персон.

Рядом с маэстро всегда находится его жена Марина, с которой он в браке больше 30 лет. Пара воспитала дочку Галину, которая уже подарила им внуков Анатолия и Аркадия. 

Еще недавно пара находилась в своем особняке в Москве. Марина занималась огородом и почти каждую неделю выходила в свет с мужем. А теперь они находятся в Гонконге.

Дело в том, что их дочка Галина снова стала мамой. На этот раз у нее родилась дочка Агата Ариелла. Свою беременность она держала в тайне все 9 месяцев.

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Теперь Юдашкин проводит время с внуками. На этот раз его жена в платье макси с летним принтом вышла на прогулку с малышами. Она держала на руках кроху внучку.

При этом Марина была практически без макияжа. Наряд подчеркнул ее загар. С ней были и внуки. Старшему сделали модную стрижку. 

Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

«Наслаждаемся летом и общением с внуками!» — заявила жена кутюрье.

Друзья и поклонники заметили, что Марина похорошела и помолодела. Многие осыпали ее комплиментами. 

«Красавица», — написала Кристина Орбакайте. С ней согласилась и Алла Пугачева. «Понимаю всей душой», — призналась Елена Малышева.

Марина Юдашкина с внуками. Фото: соцсети звезды

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