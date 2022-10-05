Нашли новый: принцу Гарри и Меган Маркл надоел шикарный особняк в США

Принц Гарри и Меган Маркл ищут более просторный дом в США, так как старый им надоел. Теперь супружеская пара решила перебраться в район ранчо Хоуп, в Лос-Анджелесе.

Источники издания Page Six утверждают, что герцоги уже выбрали особняк, его стоимость 22 миллиона долларов. Это закрытый анклав, который расположен в 16 километрах от нынешнего дома пары. В этом районе живут очень обеспеченные люди.

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