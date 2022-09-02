«Нашлась замена Пугачевой?»: Асмус в ядреном костюме оттенка «взбесившейся Барби» и с «дикими вихлями» волос заявилась в школу

Кристина Асмус, как пошутили поклонники, решила погреться в лучах славы Аллы Пугачевой, «примерив» ее фирменный образ с кудрявым пышным начесом.
Похоже, что на школьной линейке первого сентября все внимание перетянула на себя экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова.
В День знаний актриса из фильма «Текст» щегольнула в школе в ядреном костюме оттенка «взбесившейся Барби» и с «дикими вихлями» волос. В таком виде Асмус привела дочку Анастасию на торжественную линейку.
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«Если вы пришли на эту страницу за комментариями… По поводу моего образа, конечно, то я вас разочарую», — шутила актриса.
Кристина Асмус с дочкой Анастасией на школьной линейке первого сентября. Фото: соцсети
«Косплеит Пугачеву?», «Прическа называется «упала с трактора»? И тормозила головой», «Модно, стильно, молодежно», «Костюмчик улетный», «Нашлась замена Пугачевой?», «Дайте-ка догадаться, у кого паричок одолжили», — писали фолловеры.