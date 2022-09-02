«Нашлась замена Пугачевой?»: Асмус в ядреном костюме оттенка «взбесившейся Барби» и с «дикими вихлями» волос заявилась в школу

Кристина Асмус, как пошутили поклонники, решила погреться в лучах славы Аллы Пугачевой, «примерив» ее фирменный образ с кудрявым пышным начесом.

Похоже, что на школьной линейке первого сентября все внимание перетянула на себя экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова.

В День знаний актриса из фильма «Текст» щегольнула в школе в ядреном костюме оттенка «взбесившейся Барби» и с «дикими вихлями» волос. В таком виде Асмус привела дочку Анастасию на торжественную линейку.

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