Нашлась: стало известно, где на самом деле находится Кристина Орбакайте, и это не США

Певица Кристина Орбакайте, как выяснилось, не покидала Россию. Накануне, в субботу, 8 октября, Кристина Орбакайте выступала в Крыму.

Певица Кристина Орбакайте давала концерт на пляже отеля «Mriya Resort & SPA» в Ялте. Информация об этом содержится на местном ресурсе - афише, где публикуется информация о мероприятиях в городе.

Сообщается, что билеты на шоу Кристины Орбакайте стоили от четырех тысяч рублей. Для гостей отеля вход на концерт был бесплатным.

Напомним, на днях сообщалось, что Кристина Орбакайте улетела в США, где живут ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия Земцова.

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По материалам «Ялта на ладони».